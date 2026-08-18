US Open: Venus Williams startet im Einzel

SID 18.08.2026 • 19:24 Uhr Venus Williams startet bei den US Open. Die 46-Jährige erhält wie schon im Vorjahr eine Wildcard für das Hauptfeld.

Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin Venus Williams schlägt auch in diesem Jahr bei den US Open auf. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, erhielt die 46 Jahre alte US-Amerikanerin eine von acht Wildcards für den Einzelwettbewerb beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 30. August).

Für Williams, die das Turnier 2000 und 2001 gewann, wird es insgesamt die 26. Teilnahme. Schon im letzten Jahr war sie die älteste US-Open-Teilnehmerin seit Renee Richards (USA), die 1981 im Alter von 47 Jahren in New York angetreten war. 2025 war Williams in der ersten Runde in drei Sätzen gegen die Tschechin Karolina Muchova ausgeschieden.

US Open: Schlägt auch Serena Willams auf?

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin, die 2026 damit nach den Australien Open bei ihrem zweiten Majorturnier an den Start gehen wird, . Zuletzt war sie mit ihrer jüngeren Schwester Serena (44) in Cincinnati im Doppel angetreten, unterlag jedoch in der ersten Runde.