US Open: Venus Williams startet im Einzel

Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin Venus Williams schlägt auch in diesem Jahr bei den US Open auf. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, erhielt die 46 Jahre alte US-Amerikanerin eine von acht Wildcards für den Einzelwettbewerb beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 30. August).
US Open: Venus Williams spielt im Einzel
Für Williams, die das Turnier 2000 und 2001 gewann, wird es insgesamt die 26. Teilnahme. Schon im letzten Jahr war sie die älteste US-Open-Teilnehmerin seit Renee Richards (USA), die 1981 im Alter von 47 Jahren in New York angetreten war. 2025 war Williams in der ersten Runde in drei Sätzen gegen die Tschechin Karolina Muchova ausgeschieden.
US Open: Schlägt auch Serena Willams auf?
Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin, die 2026 damit nach den Australien Open bei ihrem zweiten Majorturnier an den Start gehen wird, hat seit über einem Jahr kein Einzelmatch mehr gewonnen. Zuletzt war sie mit ihrer jüngeren Schwester Serena (44) in Cincinnati im Doppel angetreten, unterlag jedoch in der ersten Runde.
Fans hoffen derweil zudem auf eine Teilnahme von Serena Williams, die im Juli in Wimbledon ihr Comeback gefeiert hatte. Zuvor hatte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin bei den US Open 2022 zuletzt ein Einzelmatch bestritten – eine Wildcard für das diesjährige Turnier ließ der Veranstalter bis jetzt noch offen.