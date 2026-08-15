14 Pleiten in Folge! Tennis-Legende nur noch ein Schatten ihrer selbst

SPORT1 15.08.2026 • 12:48 Uhr Venus Williams wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Bei den Cincinnati Open kassiert die Tennis-Ikone die nächste klare Niederlage und baut damit eine bemerkenswerte Negativserie aus.

Venus Williams kommt aus ihrer Ergebniskrise im Einzel weiterhin nicht heraus. Die 46 Jahre alte US-Amerikanerin verlor bei den Cincinnati Open gleich zum Auftakt gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango mit 2:6, 2:6 und kassierte damit ihre 14. Niederlage in Folge im Einzel.

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin war mit einer Wildcard in das WTA-1000-Turnier gestartet, hatte gegen die Weltranglisten-95. jedoch kaum Chancen. Arango verwandelte vier von fünf Breakchancen und setzte sich nach nur 1:05 Stunden durch.

Venus Williams tritt noch mit Schwester Serena an

Williams wartet damit seit Juli 2025 auf einen Sieg im Einzel. Ihren bislang letzten Erfolg feierte sie im vergangenen Jahr beim Turnier in Washington gegen Peyton Stearns.

Trotz des erneuten Rückschlags bleibt Williams in Cincinnati. Im Doppel wird sie gemeinsam mit ihrer Schwester Serena Williams antreten.

Die beiden hatten zuletzt bei den US Open 2022 zusammen auf dem Platz gestanden.

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