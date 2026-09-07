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"Besonderes Tennis": Shelton fordert Alcaraz im Viertelfinale

US Open: Shelton fordert Alcaraz

Am Dienstag kommt es in New York zu einem Kracherspiel. Die Reise des wiedererstarkten Stefanos Tsitsipas bei den US Open ist beendet.
Carlos Alcaraz steht im Viertelfinale der US Open. Der Titelverteidiger setzt sich gegen Tommy Paul durch.
SID
Am Dienstag kommt es in New York zu einem Kracherspiel. Die Reise des wiedererstarkten Stefanos Tsitsipas bei den US Open ist beendet.

Carlos Alcaraz ist der große Favorit auf den Titel bei den US Open – im Viertelfinale wartet nun aber der erste echte Härtetest auf den spanischen Tennisstar. Der formstarke US-Hoffnungsträger Ben Shelton schlug im Achtelfinale den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:3, 6:4 und machte das Kracherduell am Dienstag (Ortszeit) perfekt.

Shelton verwandelte nach nur 1:51 Stunden seinen Matchball und brachte damit das gut besuchte Arthur Ashe Stadium zum Jubeln. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, es macht einfach so viel Spaß, hier zu spielen“, sagte Shelton und blickte nach vorne. Gegen Alcaraz werde er „besonderes Tennis“ brauchen, sagte der 23-Jährige: „Sein Niveau bisher war so beeindruckend.“

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US Open: Alcaraz ist nach mehrmonatiger Verletzungspause zurück

Für Tsitsipas hingegen endete ein gutes Turnier. Nach einer langen Leidenszeit voller Verletzungen und sportlicher Rückschläge hatte der zweimalige Grand-Slam-Finalist endlich mal wieder seine Qualität andeuten können. „So habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Es passiert sehr leicht, dass man das Selbstvertrauen verliert, vor allem, wenn man schon lange keine Spitzenspieler mehr geschlagen hat“, sagte er nach seinem Drittrundensieg. Gegen Sheltons starke Aufschläge aber fand er nun kein Mittel.

Ebenfalls nicht mehr im Turnier ist Daniil Medwedew. Der Sieger von 2021 verlor gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe überraschend glatt mit 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8).

Alcaraz hatte am New Yorker Nachmittag seine bislang beste Turnierleistung gezeigt. Mit 6:4, 6:3, 6:4 schlug er Tommy Paul (USA). „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Performance“, freute sich Alcaraz, der erst zu Beginn der US Open nach mehrmonatiger Verletzungspause auf den Court zurückgekehrt war.

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