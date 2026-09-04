Gegner von Alexander Zverev hadert vor allem mit einem Moment

SPORT1 04.09.2026 • 10:43 Uhr Quentin Halys spricht über seine Enttäuschung nach der Pleite gegen Alexander Zverev - und einen Schlüsselmoment.

Quentin Halys hat sich nach seiner bitteren Niederlage gegen Alexander Zverev bei den US Open zu Wort gemeldet. Nach dem Match über 4:37 Stunden war die Enttäuschung beim Franzosen entsprechend groß.

„Was bleibt nach diesem verrückten Match, das nach zwei Uhr morgens zu Ende gegangen ist? Das ist eines der Male, an denen ich am spätesten fertig war“, sagte Halys laut L’Équipe am Court-Ausgang in der Mixed Zone.

Halys hadert vor allem mit einem Moment

„Im Moment ist da Enttäuschung, wegen all der Momente, die ich besser hätte managen können. Ich werde mir Zeit nehmen, das zu analysieren“, erklärte Halys. Gleichzeitig betonte er: „Da ist auch Positives, weil es wahrscheinlich ein Match ist, das mir künftig helfen wird, die Besten zu schlagen. Aber ich bin mit der Überzeugung auf den Court gegangen, dass ich gewinnen werde, deshalb bin ich aktuell enttäuscht.“

Er verwies auf eine verpasste Chance: „Ich hatte ein 30:0 für mich (bei 3:2 für Zverev im fünften Satz, bei Aufschlag des Deutschen, Anm. d. Red.), das ich nicht gut ausgespielt habe. Das sind die Dinge, die man in Ruhe anschauen muss, um solche Matches zu gewinnen.“

Zverev machte am Ende den Punkt zum 4:2 und gewann den Satz mit 6:3.