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Schrecksekunde um Zverev bei US Open? Becker ordnet Szene ein

Sorgen um Zverev? Becker reagiert

Alexander Zverev fasst sich im Training an den linken Oberschenkel. Boris Becker ordnet die Bilder ein.
Der Deutsche wehrt gegen Lorenzo Sonego das frühe Aus ab und setzt sich nach fast fünf Stunden in einem dramatischen Fünf-Satz-Match durch.
Vincent Wuttke
Alexander Zverev fasst sich im Training an den linken Oberschenkel. Boris Becker ordnet die Bilder ein.

Alexander Zverev hat im Training mit einem Schreckmoment kurzzeitig für Sorgenfalten bei seinen Fans gesorgt. Der deutsche Tennisstar fasste sich während einer Einheit vor seiner 2. Runde bei den US Open gegen den Franzosen Quentin Halys mehrmals an den linken Oberschenkel und löste damit Spekulationen um seinen körperlichen Zustand aus.

Zum Auftakt hatte die Nummer eins der Setzliste noch das historische Aus nach 4:52 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4 gegen Lorenzo Sonego abgewendet.

Zverev beratschlagte sich kurz mit seinem Physiotherapeuten Jez Green, spielte danach aber normal weiter. Kommentator Matthias Stach berichtete bei Sporteurope.TV von einer ersten Entwarnung. „Da zuckt es bei uns. Wir haben gehört, es ist alles okay. Ich bin sehr gespannt, ob er mit einem Verband antritt.“

Zverev angeschlagen? Becker ordnet Bilder ein

Auch die deutsche Legende Boris Becker verfolgte die Bilder aufmerksam. „Ich habe die Bilder auch gesehen und war ein bisschen nervös. Aber auf der anderen Seite hat er bis nachts um 2 Uhr für fünf Stunden gespielt. Das spürt man irgendwann“, sagte Becker.

Becker verwies zudem auf die hohe Belastung der vergangenen Tage: „Er ist jetzt 29 Jahre alt. Das geht schonmal an die Substanz. Ich glaube aber nicht, dass wir nichts Schlimmes passiert ist. Dass er körperlich belastet wurde, steht außer Frage.“

Ob Zverev tatsächlich mit einem Verband am linken Oberschenkel auf den Platz zurückkehrt, wird sich bei seinem nächsten Match zeigen. In der Nightsession wird der deutsche Topstar gegen 2 Uhr deutscher Zeit gegen Halys antreten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt

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