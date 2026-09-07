Tennis: Alcaraz kündigt bewusste Pausen an

SPORT1 07.09.2026 • 10:49 Uhr Carlos Alcaraz will in Zukunft bewusst Tennis-Turniere auslassen. Das soll ihm bei seiner langfristigen Karriereplanung helfen.

Carlos Alcaraz möchte künftig bewusst Turniere auslassen, um seine Karriere langfristig zu schützen. Nach seinem Einzug ins Viertelfinale der US Open betonte der an Nummer zwei gesetzte Spanier, dass ihm die körperliche und mentale Gesundheit wichtiger sei als ein lückenloser Turnierplan.

Nach dem 6:4, 6:3, 6:4 gegen den Amerikaner Tommy Paul wich Alcaraz der Frage nach einem konkreten Zeitpunkt aus und nannte stattdessen ein Ziel. „Ich will wirklich, dass meine Karriere zehn oder 15 Jahre dauert. Deshalb will ich mich um meine mentale Gesundheit und meinen Körper kümmern“, sagte er.

Wie genau das aussehen soll, ließ Alcaraz offen. „Tennis kann so unvorhersehbar sein, weil du nicht weißt, wie viele Matches du gewinnen wirst, ob ein Turnier, ein Match oder sieben dauert“, schilderte er. Entscheidend sei, „wie ich mich körperlich fühle, wie ich mich mental fühle“ – und ob er „lange Pausen“ am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Jahres brauche.

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„Unmöglich, alle zu spielen“: Alcaraz kritisiert den Kalender

Nach seinem Zweitrundensieg gegen den Portugiesen Jaime Faria, den er nach einem Satzrückstand mit 4:6, 6:0, 6:3 und 6:2 drehte, wurde Alcaraz noch deutlicher. „In Zukunft werde ich einige Pausen machen, einige lange Pausen“, kündigte er bei den US Open an. Und: „Vielleicht nicht vier Monate, aber einen Monat, zwei Monate, einige Turniere auslassen, weil es unmöglich ist, alle zu spielen.“

Alcaraz bezifferte die Pflichttermine für Spieler, die alle Vorgaben der ATP erfüllen, auf 40 Wochen Tennis pro Jahr. Zudem verwies er auf prominente Abwesenheiten in New York, darunter Jannik Sinner, Jack Draper, Holger Rune und João Fonseca. „Wenn sie nichts dagegen tun, werden wir das in Zukunft noch häufiger sehen“, warnte Alcaraz.

Dabei sprach Alcaraz auch aus eigener Erfahrung: Eine Handgelenksverletzung im April habe ihn viereinhalb Monate gekostet. Anstatt sich aufzubauen, musste er bei seiner Rückkehr sofort einen Titel verteidigen – seitdem dominiert Regeneration seine freien Tage zwischen den Matches.