US Open 3. Runde live im TV, Stream & Ticker heute mit Tennis-Stars Gauff, Fritz, Eala

Die 3. Runde der US Open steht an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verstehen vor allem die US-Stars bei ihrem Heimturnier im Fokus. Den Tag eröffnen wird Taylor Fritz auf dem Arthur Ashe ab 17:30 Uhr deutscher Zeit. Der langjährige Angstgegner von Alexander Zverev zeigte sich bisher in Bestform und trifft nun auf Francisco Cerundolo. Der hatte zuletzt Jan-Lennard Struff knapp besiegt.
US Open live: US-Stars im Fokus
Die US-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Denn direkt nach Fritz übernimmt mit Coco Gauff die große Hoffnung bei den Damen. Sie trifft auf die Spanierin Cristina Bucsa. Auf dem Platz im Louis Armstrong Stadium ist zudem mit Amanda Anisimova gegen die Österreicherin Anastasia Potapova ab 17 Uhr deutscher Zeit eine weitere US-Amerikanerin im Einsatz (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).
US Open live: So verfolgen Sie den sechsten Tag heute
- TV: Sky
- Stream: Sky Go, WOW, SPORTEUROPE.TV
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Des Weiteren wird vor dem Duell zwischen Alexander Zverev und Alejandro Tabilo die Nightsession von einem Damen-Duell eröffnet.
US-Talent Iva Jovic trifft dabei als Nummer 14 des Turniers auf die philippinische Volksheldin Alexandra Eala, die zuletzt immer besser in Form kam und inzwischen die Nummer 17 des Wettbewerbs ist. Schon mehrfach schrieb sie für ihr Heimatland Geschichte. Los geht es um 1 Uhr deutscher Zeit.
US Open: Die wichtigsten Partien am Samstag im Überblick:
Mit deutscher Beteiligung:
- Alexander Zverev (GER) – Alejandro Tabilo (CHL) (ca 2:30 deutscher Zeit)
Ohne deutsche Beteiligung:
- Taylor Fritz (USA) – Francisco Cerundolo (ARG) (17:30 Uhr deutscher Zeit)
- Coco Gauff (USA) – Cristina Bucsa (ca. 19:30 deutscher Zeit)
- Flavio Cobolli (ITA) – Alexander Blockx (BEL) (ca. 19 Uhr deutscher Zeit)