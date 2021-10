Tennis: Nastasja Schunk über Wimbledon, Roger Federer und Billie Jean King Cup

Nastasja Schunk: Das war das erste Match überhaupt, was ich auf so einem großen Platz gespielt habe – und dann noch gegen so eine gute Gegnerin. Man hat es mir nicht angesehen, aber ich war so nervös. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das erste Spiel gemacht habe. Es war echt richtig cool, auch wenn leider keine Zuschauer da waren. Aber das ganze Turnier war so eine Mega-Erfahrung.