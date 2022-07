Turniersieg in Hamburg: Pera setzt Siegesserie fort

Pera setzte dagegen ihren Siegeszug fort. In Budapest war die Linkshänderin aus der Qualifikation zum Titel gestürmt, auch in Hamburg gab sie keinen einzigen Satz ab und klettert in der Weltrangliste ab Montag in Richtung der Top 50. Mittlerweile hat Pera, die zuvor nie ein Finale auf der WTA-Tour erreicht hatte, zwölf Siege in Serie gesammelt.