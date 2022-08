Rittner bedauert Petkovic-Abschied: "Ein großer Verlust"

Vor ihrem Auftaktmatch bei den US Open in New York am Dienstag gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic (ca. 19.00 Uhr/Eurosport) hatte Petkovic ihren Abschied angekündigt. Dabei lasse sie sich "die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen", sagte die 34-Jährige der ARD-Sportschau, "aber generell ist das hier mein letztes Turnier."