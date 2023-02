WTA-Turnier in Linz: Lys folgt Niemeier ins Achtelfinale

Nach Jule Niemeier (Dortmund) hat auch Eva Lys das Achtelfinale beim WTA-Turnier in Linz erreicht. Die 21 Jahre alte Hamburgerin gewann ihr Erstrundenmatch nach 1:47 Stunden gegen die Russin Kamilla Rachimowa mit 6:4, 7:6 (7:5). Ihre Gegnerin in der nächsten Runde wird am Nachmittag zwischen Bernarda Pera (USA/Nr. 7) und Dalma Galfi (Ungarn) ausgespielt.

Lys, Nummer 126 im WTA-Ranking, lag im zweiten Satz bereits 1:5 zurück, holte sich im Anschluss jedoch fünf Spiele in Folge und erkämpfte sich so den Tiebreak, der zur Entscheidung führte. Am Montagabend hatte sich bereits Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier trotz Satzrückstands noch den Sieg gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin und damit einen Platz unter den besten 16 erkämpft.