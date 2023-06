Tennis-Drama kurz vor Wimbledon: Jule Niemeier beendet Turnier unter Tränen

Ihr rechtes Handgelenk ist „nur“ verstaucht und Wimbledon wohl nicht in Gefahr - die ersten medizinischen Checks nach dem tränenreichen Sturz-Drama in Berlin verliefen positiv. Die 23-Jährige machte sich noch am Donnerstagabend auf den Weg zu ihrer Trainingsbasis nach Regensburg, um die Blessur bestmöglich behandeln zu lassen.

Jule Niemeier hat Wimbledon weiter im Blick

„Jule wird in den kommenden Tagen in Regensburg therapiert. Wir werden die Entwicklung beobachten und dementsprechend dann in das Tennistraining einsteigen“, teilte Niemeiers Team nach dem schmerzhaften Sturz der Nachrichtenagentur SID mit: „Wir planen aktuell mit dem Heimturnier in Bad Homburg als Vorbereitung auf Wimbledon.“ Dafür müsste sie spätestens ab Montag wieder voll belastbar sein.