"Marathonfrau" Siegemund im Finale gegen Swiatek

Am Samstag eine Doppelschicht über 6:19 Stunden, am Sonntag die derzeit größtmögliche Herausforderung im Frauentennis: Im Kampf um ihren dritten Titel auf der WTA-Tour trifft „Marathonfrau“ Siegemund (35) im Finale auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die Polin gewann die Fortsetzung ihres Halbfinals am Sonntagmittag gegen Yanina Wickmayer (Belgien) 6:1, 7:6 (8:6).