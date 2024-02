Tennis: Halep nach Anhörung zuversichtlich - "Ich freue mich darauf zurückzukehren"

Im Dopingfall der früheren Tennis-Weltranglistenersten Simona Halep steht das finale Urteil an, und die Rumänin ist zuversichtlich, dass ihre Sperre aufgehoben wird. Nach einer dreitägigen Anhörung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS ließ Halep in einem Statement mitteilen: „Mein Vertrauen in die Stärke der Wahrheit bleibt intakt. Ich freue mich darauf, auf die Tennisplätze zurückzukehren.“