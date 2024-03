Badosa über Freundin Sabalenka: "Mentale Stärke bewiesen"

Der ehemalige NHL-Spieler Kolzow war im Alter von 42 Jahren gestorben, wie der belarussische Eishockeyverband am Dienstag bekannt gab. Kolzow sei "plötzlich verstorben", hieß es in der Erklärung. Die Polizei in Miami, wo Kolzow verstarb, geht nach AFP-Angaben von Selbstmord aus. Kolzow spielte von 2002 bis 2006 für die Pittsburgh Penguins in der NHL.