Tennis-Beben! Gesperrte Ex-Wimbledon-Siegerin darf wieder spielen

Halep treffe „gewisses Maß an Schuld oder Fahrlässigkeit“

Der CAS gab ihr am Dienstag Recht - zumindest weitgehend. "Nach sorgfältiger Prüfung aller vorgelegten Beweise kam das Gremium zu dem Schluss, dass Frau Halep nach Abwägung aller Wahrscheinlichkeiten nachgewiesen hat, dass Roxadustat durch den Verzehr eines kontaminierten Nahrungsergänzungsmittels, das sie in den Tagen kurz vor dem 29. August 2022 eingenommen hatte, in ihren Körper gelangt ist", teilte der CAS mit: "Das in ihrer Probe nachgewiesene Roxadustat stammte aus diesem verunreinigten Produkt." Weiter, hieß es im Richterspruch, reichten die Anomalien in ihrem biologischen Pass nicht aus, um ein Dopingverhalten zu beweisen.