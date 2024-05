Tennis: Befreiung! Petkovic gibt tiefe Eindrücke

Doch auch als Schriftstellerin fungiert die Hessin mittlerweile. In ihrem zweiten Buch „Zeit, sich aus dem Staub zu machen“ verarbeitet Andrea Petkovic das Ende ihrer Tenniskarriere - und gibt interessante Einblicke.

Die ehemalige Weltranglisten-Neunte erläuterte: „Im Leistungssport generell, aber vor allem in einem Einzelsport wie Tennis – ohne Team, hinter dem man sich verstecken kann –, muss man immer so eine Fassade aufrechterhalten. Du musst immer Stärke ausstrahlen und alle anderen Gefühle hinten anstellen. Das geht in der Umkleide los, aber vor allem auf dem Platz. Das ist mir oft gelungen, manchmal nicht, aber es ist anstrengend, eine Fassade der Stärke aufrechtzuerhalten. Das musste ich nicht mehr, nachdem ich meine Karriere beendet hatte.“