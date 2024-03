Erst ein Eis, dann das Comeback: Halep wieder mittendrin

Simona Halep gönnte sich im Zentrum von Miami einen großen Eisbecher, bevor sie sich in die finale Vorbereitung auf ihr Comeback stürzte. Die 32 Jahre alte Rumänin wähnt sich nach dem für sie glücklichen Ende eines aufwühlenden Doping-Prozesses zurück auf der Sonnenseite. Halep will nun wieder auf dem Tennisplatz angreifen.

"Es fühlt sich so an, als wäre ich nie weg gewesen", hatte die frühere Wimbledon- und French-Open-Siegerin nach ihrer Ankunft in Florida in den Sozialen Netzwerken geschrieben. Noch im Monat des Urteils des Internationale Sportgerichtshofs CAS kehrt sie in die Tennisszene zurück. Bei ihrem ersten Turnier trifft sie zum Auftakt direkt auf die frühere Weltranglistenzweite Paula Badosa aus Spanien, bevor ein Duell mit Aryna Sabalenka folgen könnte.