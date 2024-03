Tennis: Simona Halep kehrt nach Dopingsperre schon in Miami zurück

Die frühere Weltranglistenerste Simona Halep kehrt nach ihrer verkürzten Dopingsperre noch in diesem Monat auf den Tenniscourt zurück. Die Rumänin schlägt ab dem 19. März bei den Miami Open in Florida auf, es wird ihr erstes Turnier seit den US Open im September 2022. Das gab die frühere French-Open- und Wimbledon-Siegerin auf Instagram bekannt.