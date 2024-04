Saudi-Arabien krallt sich Topevent

Saudi-Arabien richtet bis 2026 die WTA Finals der acht besten Tennisspielerinnen des Jahres aus. Das gab die Spielervereinigung WTA am Donnerstag bekannt. Damit baut das Königreich auf dem Weg zum angestrebten Zentrum des Weltsports seinen Einfluss auch im Tennis mit Nachdruck aus.

Die Hauptstadt Riad werde in den kommenden drei Jahren das Hartplatz-Turnier veranstalten, teilte die WTA mit. Das Event, das im vergangenen Oktober im mexikanischen Cancun stattgefunden hatte, ist nach den Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld höchstdotierte Tennisturnier.

Saudi-Arabien hatte seine Bemühungen im Tennis in jüngster Zeit intensiviert und unter anderem den 22-maligen Major-Champion Rafael Nadal als Botschafter verpflichtet. Dazu richtet der Wüstenstaat im Oktober, und damit mitten in der ATP-Saison, erstmals ein hochkarätig besetztes Show-Turnier mit insgesamt fünf Grand-Slam-Siegern aus. Beim „Six Kings Slam“ in Riad schlagen neben Nadal auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und Australian-Open-Sieger Jannik Sinner auf.