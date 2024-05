Historische Kerber in Rom - deutsche Tennis-Spielerin legt starken Auftritt hin

Konzentriert und zielstrebig: Angelique Kerber hat ihren guten ersten Eindruck beim WTA-Turnier in Rom bestätigt. Die 36 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin zog mit einem 6:3, 6:0-Erfolg gegen die an Position 17 gesetzte Russin Veronika Kudermetova in die dritte Runde ein.