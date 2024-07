Verschwundener Tennis-Star gibt plötzlich ein Lebenszeichen

von SPORT1 21.07.2024 • 10:08 Uhr Trotz ihres Rückzugs vom Tennis sorgt Camila Giorgi weiterhin für Schlagzeilen. Der Aufenthaltsort der 32-Jährigen bleibt, trotz Anhaltspunkten, weiter unklar, während die italienischen Behörden und die Öffentlichkeit sie gespannt verfolgen.

Die mysteriöse Geschichte um die zurückgetretene italienische Tennisspielerin Camila Giorgi (32) bleibt weiterhin äußerst rätselhaft. Nach ihrem abrupten Rücktritt vom Profisport im Mai geriet die Tennis-Schönheit mit schweren Anschuldigungen in die Schlagzeilen. Diese reichen von gefälschten Corona-Impfzertifikaten und massiven Steuerschulden bis hin zu spektakulären Diebstahlvorwürfen.

Die ehemalige Weltranglisten-26., die in ihrer Karriere vier WTA-Titel gewinnen konnte, hatte im Mai dann gar völlig überraschend ihren Rücktritt vom Profisport erklärt. Seitdem ist sie aufgrund des massiven Drucks infolge der schweren Vorwürfe mehr oder weniger spurlos verschwunden. Während die italienischen Behörden sie weiterhin verfolgen, rätselt die italienische und internationale Öffentlichkeit über ihren Verbleib und ihre Zukunft.

Wie nun die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat die 32-Jährige, die vor allem abseits der Courts für Aufsehen sorgte, ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile in die USA verlagert. Für einen Ansatzpunkt, wo sich der frühere Tennis-Star momentan aufhalten könnte, kann vor allem auch das Instagram-Profil der 32-Jährigen konsultiert werden.

Neben zahlreichen Fotos, die diese offenbar in den Vereinigten Staaten zeigen, war sie scheinbar zuletzt auch in Rom unterwegs. Nun ist ein neues Foto aufgetaucht, dass sie samt Pose und der Überschrift „Exploring the city #Dallas“ zeigt.

Trotz der jüngsten Schnappschüsse aus Texas berichtet die Gazetta nun, dass Giorgi für ihr juristisches Team und die italienischen Behörden weiterhin unerreichbar ist, weshalb ihr Anwalt Cristian Carmelo Nicotra sie nun auch gar nicht mehr weiter vertreten will. Denn als sie kürzlich vor Gericht erscheinen sollte, blieb sie erneut ohne Entschuldigung fern. Diese Unerreichbarkeit dürfte die bereits schwierige juristische Lage weiter verkompliziert haben.

Skandale, plötzlicher Rücktritt und mysteriöses Verschwinden

Die Tenniswelt war in letzter Zeit immer wieder schockiert, über die schweren Vorwürfe gegen Camila Giorgi zu erfahren. Sie und ihre Familie sollen Steuerschulden von fast einer halben Million Euro haben und Giorgi soll ungeimpft mit gefälschten Impfzertifikaten an den Australian Open 2022 teilgenommen haben. Zudem gibt es Berichte, dass Giorgi und ihre Familie ihren Vermieter in der Toskana bestohlen haben. Nachbarn beobachteten, wie Möbel aus dem Haus entfernt wurden, und der Vermieter berichtete, dass die Familie plötzlich verschwunden sei. Giorgi bestreitet all diese Vorwürfe, doch die italienischen Behörden fordern weiterhin Antworten.

Wie geht es weiter?

Trotz ihres Talents und vereinzelten Tour-Erfolgen, darunter ihr größter Erfolg beim WTA-1000-Turnier in Montreal 2021, konnte Giorgi nie die ganz große Karriere erzielen, die ihr oftmals prognostiziert wurde. Ihr letzter Auftritt war eine deutliche Niederlage gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek in Miami. Ihre Laufbahn war geprägt von Höhen und Tiefen, wobei sie oft knapp an weiteren Titeln vorbeischrammte.