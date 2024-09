„Auch Siege fühlten sich nicht erfüllend an“

Sie brauche aus körperlichen und mentalen Gründen eine längere Pause, schrieb Garcia in einem Social-Media-Statement: „Meine Denkweise in diesem Jahr war toxisch. Ich habe die Freude verloren, eine Tennisspielerin zu sein und wurde besessen von Siegen und Rankings. Ich bin erschöpft von den Angstzuständen, den Panikattacken, den Tränen vor den Spielen. Erschöpft von verpasster Zeit mit der Familie und davon, keinen Ort zu haben, den ich ein Zuhause nennen kann.“

Sie habe es „satt, in einer Welt zu leben, in der mein Wert anhand der Resultate der vergangenen Woche, meinem Ranking oder meiner unerzwungenen Fehler gemessen wird“. Der Leistungsdruck habe sie übermannt: „Auch Siege fühlten sich nicht mehr erfüllend an, haben nur Erleichterung gebracht, dass es vorbei ist.“

Garcia 2022 Nummer Vier in der Welt

Im Jahr 2022 gehörte die Französin noch zu den besten Tennis-Spielerinnen in der Welt. Als damalige Weltranglisten-Vierte feierte sie den Sieg bei den WTA-Finals und stürmte bei den US Open bis ins Halbfinale. Doch zwei Jahre später läuft bei Garcia auf dem Platz nicht mehr viel zusammen. Bei den Grand-Slam-Turnieren kam sie nicht über die zweite Runde hinaus. Sie wolle sich nun mental und physisch für 2025 bereit machen, erklärte die 30-Jährige weiter.

Garcia sei an ihren eigenen Ansprüchen zerbrochen und habe sich gedanklich darauf fokussiert, was sie alles nicht erreicht habe. „Ich habe es nie auf Platz eins geschafft, nie einen Slam gewonnen, nie ein olympisches Podium erreicht. Ich war unbeständig und habe es nicht geschafft, ein ganzes Jahr lang in den Top 10 zu bleiben“, so die Französin. Derzeit liegt Garcia auf Platz 36 der Weltrangliste.