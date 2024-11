Swiateks Dopingfall: Kritik an Ungleichbehandlung im Tennis

Swiatek ist bereits der zweite prominente Dopingfall im Tennis in diesem Jahr, im Frühjahr war der heutige Weltranglistenerste Jannik Sinner positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet worden. Der Italiener wurde mittlerweile freigesprochen. Die Polin Swiatek, in deren Blut am 12. August ein im Leistungssport verbotener Wirkstoff nachgewiesen worden war, wurde vom 22. September bis zum 4. Oktober vorläufig gesperrt.

Schon beim Fall Sinners, gegen dessen Freispruch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) vor den Sportgerichtshof CAS gezogen ist, war eine Diskussion über vergleichsweise milde Strafen für prominente Spieler aufgekommen, diese deutet sich nun erneut an. Lys verwies in ihrem Beitrag auch auf den Fall von Tara Moore und fragte: "Was ist mit Spielern, die in Südamerika verseuchtes Fleisch gegessen haben? Warum hat Tara Moore keine einmonatige Sperre bekommen?"