Tennis: Osaka im ersten Finale nach Babypause

Naomi Osaka steht erstmals seit 2022 wieder in einem WTA-Finale. Gegen Clara Tauson kämpft sie in Neuseeland um den ersten Titel nach ihrer Babypause.

Die frühere Weltranglistenerste Naomi Osaka hat erstmals seit ihrer Babypause ein Finale auf der WTA-Tour erreicht. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan gewann in Auckland 6:4, 6:2 gegen die ungesetzte US-Amerikanerin Alycia Parks und erreichte vor den Australian Open (ab 12. Januar in Melbourne) damit ihr erstes Endspiel seit zweieinhalb Jahren.

"Natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich hier im Finale stehe. Ich habe noch nie ein Finale eine Woche vor Melbourne erreicht, also ist das eine Premiere in meiner Karriere", sagte die zweimalige Australian-Open-Siegerin und ergänzte: "In meinem Kopf bin ich wirklich glücklich. Aber es gibt immer etwas zu verbessern, um besser zu werden, egal wie alt man ist." Ihr jüngstes Endspiel hatte Osaka 2022 in Miami gegen die Polin Iga Swiatek verloren.