Lys will in die Top 20: "Traue ich mir auf jeden Fall zu"

SID 09.04.2025 • 05:32 Uhr Die deutsche Tennishoffnung spielt mit dem DTB-Team beim Billie Jean King Cup. Danach will sie ihre Karriere vorantreiben.

Eva Lys glaubt fest an ein mögliches Vorstoßen in die Tennis-Weltspitze in den kommenden Jahren. "Auf jeden Fall traue ich mir das zu", sagte Lys dem SID, angesprochen auf eine mögliche Top-20-Platzierung im Lauf ihrer Karriere: "Ich habe schon oft bewiesen, dass ich gegen Top-30-Spielerinnen mithalten und auch gewinnen kann."

Lys hatte im Januar bei den Australian Open für Furore gesorgt, als sie nach einer Niederlage in der Qualifikation als "Lucky Loser" bis ins Achtelfinale vorgestoßen war. Seit Ende Februar ist die derzeit Weltranglisten-68. die deutsche Nummer eins im Frauentennis. Für ihre noch größeren Ziele macht sie sich keinen Zeitdruck.

"Es ist ein Prozess, es wird nicht von heute auf morgen kommen", sagte die 23-Jährige, für die kurzfristig nicht nur der sportliche Erfolg zählt: "Natürlich will ich mich in der Rangliste weiter nach oben bewegen. Aber die spielerischen Ziele bringen mich noch weiter", sagte Lys: "Mein größtes Ziel ist es, dieses Jahr gesund zu Ende zu bringen und mal eine ganze Saison durchzuspielen. Daran arbeite ich."

Dennoch, so die Hamburgerin, freue sie sich über ihr neues Höchstranking in der Weltrangliste. "Ich bin erstmals seit ein paar Jahren die ersten Saisonmonate verletzungsfrei, was eine sehr positive Bilanz ist. Es ist kein Geheimnis, dass ich ein Kopfmensch bin und zu realisieren, dass es in die richtige Richtung geht, ist ein tolles Gefühl", sagte Lys.

