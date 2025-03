19-Jährige schreibt Tennismärchen

Simon Wittmann 26.03.2025 • 17:12 Uhr Es ist ein philippinisches Tenniswunder: Alexandra Eala schreibt in Miami Geschichte - auch dank Legende Rafael Nadal.

Alexandra Eala hat philippinische Tennis-Geschichte geschrieben. Mit ihrem 6:4, 6:2-Überraschungssieg im Sechzehntelfinale der Miami Open gegen die US-Amerikanerin Madison Keys, die erst Ende Januar die Australian Open gewann, ist sie die erste Spielerin aus dem Inselstaat, die eine Top-Zehn-Spielerin schlagen konnte. Keys ist aktuell Weltranglisten-Fünfte.

„Ich hoffe, dass dieser Erfolg dem Tennis auf den Philippinen zum nächsten Schritt verhilft“, sagte Eala nach ihrem Sensationssieg. Zuvor schlug die 19-Jährige bereits die Nummer 25 der Weltrangliste, Jelena Ostapenko, die 2017 die French Open gewann.

Der Sieg über die Lettin war historisch. Nie zuvor gewann Eala ein Match gegen eine der besten 30 Tennisspielerinnen der Welt. Dementsprechend berührt war sie nach dem Überraschungssieg. „Ich bin im Moment super überwältigt. Dieser Sieg bedeutet mir so viel“, sagte Eala nach dem Spiel und fügte hinzu: „Ich wusste, dass ich ruhig bleiben und an mich glauben musste.“

Schwerer Start in Quezon City

Eala hat bis zu diesen Triumphen einen langen Weg hinter sich gelegt. Bereits mit vier Jahren hielt sie das erste Mal einen Tennisschläger in der Hand - damals noch in ihrer Heimatstadt Quezon City auf den Philippinen.

„Es war hart, dort (als Tennisspielerin; Anm. d. Red.) aufzuwachsen. Dort, wo ich herkomme (Quezon City; Anm. d. Red.), gab es niemanden, der dir den Weg geebnet hätte. Ich hoffe, das bringt das philippinische Tennis auf die nächste Stufe", erklärte sie nach ihren Sieg gegen Ostapenko.

Ihre steile Entwicklung deutete sich aber bereits im Jugendalter an. Die Vorzeichen waren schon früh zu sehen - Ealas gesamte Familie hat Wurzeln im Spitzensport. Ihre Mutter, Rizza Maniego-Eala ist eine ehemalige Medaillengewinnerin bei den Südostasienspielen im Schwimmen.

Ihr Bruder Miko spielte an der Pennsylvania State University College-Tennis, und ihr Onkel, Noli Eala, war Funktionär beim philippinischen Basketballverband.

Eala wurde den Erwartungen schon in der Jugend gerecht. Im Jahr 2018 gewann sie das prestigeträchtige Les Petits As in Frankreich, das weltweit zu den bedeutendsten U14-Turnieren zählt. Ihr Junioren-Grand-Slam-Debüt gab sie bei den US Open 2019, und bald darauf begann ihr weiterer Aufstieg.

Erster Junioren-Grand-Slam-Titel für die Philippinen

2022 gewann sie das Junioren-Turnier bei den US Open und sicherte sich als erste philippinische Tennisspielerin einen Grand-Slam-Titel im Einzel. Zuvor siegte sie zweimal im Junioren-Grand-Slam im Doppel, einmal die Australian Open im Jahr 2020 und die French Open 2021.

Einen maßgeblichen Anteil an Ealas Entwicklung hat die Rafa Nadal Academy in Spanien, bei der sie seit 2018 trainiert. „Es hat mein Spiel auf eine ganz andere Ebene gebracht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Es war ein riesiger Wendepunkt in meinem Leben, und ich bin einfach super dankbar“, erklärte Eala.

Auch Rafael Nadal meldete sich persönlich und gratulierte Eala nach dem sensationellen Erfolg gegen Ostapenko: „Was für ein großartiger Sieg für dich und für die Philippinen!“

Aktuell steht Eala auf Platz 140 der Weltrangliste. Durch ihre Erfolge bei den Miami Open wird sie im kommenden Monat wohl einen deutlichen Sprung nach vorne machen können.

Eala profitiert von Verletzung

Unverhofft steht sie dort nun sogar direkt im Viertelfinale. Nach ihrem Sieg über Keys hätte Eala im Achtelfinale gegen die Spanierin Paula Badosa gespielt. Die Spanierin schied wegen einer Verletzung jedoch aus dem Wettbewerb aus, wodurch sich Eala automatisch für das Viertelfinale qualifizieren konnte.

Im Viertelfinale fordert das Talent nun die Zweite der Weltrangliste, Iga Świątek. Die Polin gewann das Turnier 2022.

