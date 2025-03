Sensation in Miami: Teenie Eala schlägt auch Swiatek

Die unglaubliche Reise von Alexandra Eala (Philippinen) beim WTA-Turnier in Miami geht immer weiter: Die Nummer 140 des WTA-Rankings warf auch die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen aus dem Turnier.

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin völlig ungläubig und auf Wolke sieben“, sagte Eala: „Es ist komplett surreal. Ich bin so glücklich, mich mit so einer Spielerin auf dieser Bühne messen zu können.“