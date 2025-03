Miami: Teenie-Sensation Eala scheitert knapp

Bei Eala war die Enttäuschung nach dem Match zunächst groß, dennoch erfüllte ihr Auftritt sie mit Stolz. "Ich habe buchstäblich alles gegeben, was ich hatte, ich bestehe zur Hälfte aus Tape, ich bin wie eine Mumie", scherzte sie: "Ich habe alles gegeben und ich bereue nichts." Für einen derartigen Lauf müssten "die Sterne in einer Reihe stehen, und das taten sie diese Woche, und hoffentlich kann ich das beibehalten - das ist jetzt mein Ziel", fügte sie hinzu.

Zuvor hatte Eala, die in ihrer Karriere vor dem Turnier erst zwei Siege bei WTA-Turnieren verbuchte, in Jelena Ostapenko und Australian-Open-Champion Madison Keys zwei weitere ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen ausgeschaltet. Sie war die am niedrigsten platzierte Halbfinalistin in der Turniergeschichte.