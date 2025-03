Tennis: "Lucky Lys" diesmal ohne Glück

Eva Lys rutscht in Indian Wells wie schon bei den Australian Open als Lucky Loser ins Hauptfeld - dieses Mal ist aber früh Schluss.

Keine Neuauflage des Märchens: „Lucky Loser“ Eva Lys ist beim hochkarätigen Tennis-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde gescheitert, der Amerikanerin Caroline Dolehide unterlag sie mit 6:7 (3:7), 4:6.

Zuvor war die Hamburgerin trotz einer Niederlage in der entscheidenden Qualifikationsrunde ins Hauptfeld gerutscht - wie bereits zu Jahresbeginn bei den Australian Open . Dort stürmte sie anschließend bis ins Achtelfinale, eine ähnliche Reise gibt es beim WTA-Event in Kalifornien nun aber nicht für die 23-Jährige.

Alle Deutschen in Indian Wells ausgeschieden

Das mit knapp neun Millionen Dollar dotierte Hartplatzturnier findet ab sofort damit ohne deutsche Beteiligung statt. Jule Niemeier (Dortmund) hatte Lys in der Qualifikation geschlagen, scheiterte dann aber in Runde eins an der Amerikanerin Robin Montgomery. Auch für Tatjana Maria (Bad Saulgau) war gleich zum Auftakt gegen die Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic Schluss.