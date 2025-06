"Absolut unprofessionell": Sabalenka entschuldigt sich bei Gauff

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat für ihre kontroversen Aussagen über Coco Gauff nach dem verlorenen French-Open-Finale um Entschuldigung gebeten. "Ich bereue absolut, was ich damals gesagt habe", äußerte Sabalenka im Eurosport-Interview: "Das war einfach absolut unprofessionell von mir. Ich habe mich von den Emotionen leiten lassen."

Sabalenka unterlag Gauff im French-Open-Finale am vorvergangenen Samstag mit 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. Nach der Niederlage erklärte die Belarussin in einer Pressekonferenz: "Coco hat das Match nicht gewonnen, weil sie herausragend gespielt hat. Sondern weil ich so viele Fehler gemacht habe." Daraufhin wurde Sabalenka stark kritisiert.