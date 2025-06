Comeback-Königin Mertens gewinnt in 's-Hertogenbosch

Mertens, die nun zehn WTA-Turniere im Einzel gewonnen hat, ist bekannt dafür, sich auch bei Matchbällen ihrer Gegnerinnen gegen die Niederlage zu stemmen. In diesem Jahr war sie in der ersten Runde der Australian Open zweimal nur einen Punkt vom Aus entfernt und setzte sich doch durch. 2023 bei den US Open wehrte sie sogar in zwei aufeinanderfolgenden Matches Matchbälle ab und gewann.