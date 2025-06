Unfassbares Drama! Das gab es im Tennis seit Jahrzehnten nicht

So etwas haben Tennis-Fans seit mehr als 20 Jahren nicht erlebt: Elise Mertens wehrt im Halbfinale von ‚s-Hertogenbosch sagenhafte elf (!) Matchbälle ab. Die Tenniswelt staunt - auch Boris Becker.

Das gab es im Tennis seit Jahrzehnten nicht: Die belgische Tennis spielerin Elise Mertens hat beim WTA-Turnier in ‚s-Hertogenbosch ein wundersames Comeback hingelegt.

Dass in einem Profi-Tennismatch so viele Matchbälle nicht zum Erfolg führen, ist eine Seltenheit: Vergleichbares gab es zuletzt im Jahr 2004, als Rainer Schüttler in Kitzbühel zehn Matchbälle des Italieners Andrea Seppi abwehrte und noch gewann.