Siegemund verpasst erneuten Coup

26 Tage nach ihrem Drittrundenerfolg beim Rasen-Klassiker in London unterlag die 37-Jährige aus Metzingen der US-Amerikanerin beim WTA-Turnier in Montreal mit 2:6, 1:6. In der ersten Runde hatte Siegemund in einem Marathon-Match über dreieinhalb Stunden die deutsche Nummer eins Tatjana Maria besiegt.