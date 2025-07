Nach Comeback-Sieg: Williams jubelt erneut

Die frühere Tennis -Weltranglistenerste Venus Williams hat nach langer Pause auch im Einzel ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich in der ersten Runde des Turniers in Washington D.C. gegen Landsfrau Peyton Stearns mit 6:3, 6:4 durch.

Dadurch wurde sie zur ältesten Matchwinnerin auf der WTA-Tour seit 21 Jahren. Einen Tag zuvor hatte sich die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin 16 Monate nach ihrem bislang letzten offiziellen Match mit einem Sieg im Doppel an der Seite von Hailey Baptiste zurückgemeldet .

„Ich wollte ein gutes Match spielen und das Match gewinnen. Es ist so befriedigend, nach einer Pause und Verletzungen zurückzukommen“, sagte Williams, die sich im vergangenen Jahr einer Gebärmutter-Operation unterziehen musste.

Mit ihrem Erfolg gegen die 22 Jahre jüngere Stearns ist Williams nun die älteste WTA-Matchwinnerin seit Martina Navratilova, die im Alter von 47 Jahren 2004 gegen Catalina Castano in Wimbledon gewonnen hatte.

Erstes Sieg seit fast zwei Jahren

Für Williams war es das erste Einzel-Match seit März 2024, den bis dahin letzten Sieg hatte sie im August 2023 gegen die Russin Weronika Kudermetowa verbucht. In Washington D.C. trifft Williams in der zweiten Runde nun auf die an Nummer fünf gesetzte Polin Magdalena Frech.