Nach Wimbledon-Debakel: Tennis-Star feuert Trainer!

SPORT1 16.07.2025 • 11:09 Uhr Die Saison von Karolina Muchova ist bisher von Enttäuschungen geprägt. Jetzt zieht die Nummer 14 der Welt Konsequenzen.

Aus in der zweiten Runde der Australian Open, Aus in der ersten Runde der French Open, Aus in der ersten Runde von Wimbledon – für Karolina Muchova ist die bisherige Grand-Slam-Saison alles andere als gut gelaufen. Nun reagiert die Tschechin auf ihre jüngsten Negativerlebnisse.

Wie Muchova am Dienstag in einer Instagram-Story mitteilte, wird sie ab sofort nicht mehr mit ihrem langjährigen Trainer Emil Misek zusammenarbeiten. „Ich bin dankbar für alles, was wir auf und neben dem Platz geteilt haben. Zeit für ein neues Kapitel“, schrieb die aktuelle Nummer 14 der Welt dazu.

Wimbledon-Debakel als Auslöser

Auch Misek äußerte sich bereits und betonte, dass er und Muchova ohne Nebengeräusche auseinandergegangen seien. „Ich danke Karolina für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und wünsche ihr viel Erfolg in ihrer zukünftigen Karriere”, sagte er gegenüber tschechischen Medien und sprach von einer „wundervollen Etappe”.

Die erneute Grand-Slam-Enttäuschung gab wohl nun nach Wimbledon den Ausschlag.

Muchova etablierte sich in der Tennis-Weltspitze

Es war schon das zweite Mal, dass Muchova von Misek trainiert wurde – und das zweite Mal, dass sich ihre Wege trennten. Erstmals trafen die beiden in der Saison 2017 aufeinander. Nach drei Jahren beendeten sie die Zusammenarbeit jedoch wieder. 2022 fanden sie dann wieder zueinander und feierten anfangs auch große Erfolge, sodass sich Muchova in der Weltspitze etablierte.