Tennis: Maria verpasst Viertelfinale in Monterrey

SID 21.08.2025 • 06:00 Uhr Tatjana Maria war die einzige Deutsche beim WTA-Turnier in Mexiko. Die Generalprobe für die US-Open endet gegen Linda Noskova.

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey das Viertelfinale verpasst.

Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag bei der Generalprobe für die US Open im Achtelfinale der an Nummer sechs gesetzten Tschechin Linda Noskova mit 3:6, 2:6.

Maria, die im Sommer durch ihren Sieg beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen’s Club für Aufsehen gesorgt hatte, war die einzige Deutsche beim Turnier in der mexikanischen Millionenstadt.