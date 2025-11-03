WTA Finals: Überraschung! Swiatek kassiert heftigen Dämpfer

SID 03.11.2025 • 17:04 Uhr Überraschung bei den WTA Finals: Iga Swiatek verliert gegen die groß aufspielende Jelena Rybakina komplett den Faden.

Rückschlag für Mitfavoritin Iga Swiatek: Die Weltranglistenzweite aus Polen hat in der Gruppenphase der WTA Finals in Riad ihre erste Niederlage kassiert.

Nach ihrem lockeren Auftaktsieg über Madison Keys (USA) verlor die Wimbledonsiegerin am Ende überraschend deutlich gegen Jelena Rybakina mit 6:3, 1:6, 0:6 - die starke Kasachin feierte trotz eines Satzrückstands ihren zweiten Erfolg im zweiten Match.

Swiatek hat die Finals bereits einmal gewonnen, 2023 triumphierte sie im mexikanischen Cancún. Rybakina hingegen hat bei den WTA Finals, dem Jahresendturnier der besten acht Spielerinnen der Saison, noch nie das Halbfinale erreicht.

Swiatek produziert zu viele Fehler

Doch gegen Swiatek war die Kasachin nach dem verlorenen ersten Satz voll auf der Höhe und spielte ihr bestes Tennis. Swiatek produzierte letztlich deutlich zu viele Fehler und verlor Spiel um Spiel.

In der Gruppe B trifft Swiatek auf dem Weg ins Halbfinale am Mittwoch noch auf Amanda Anisimova. Die US-Amerikanerin spielt zuvor am Montagabend im Duell der Auftakt-Verliererinnen gegen ihre Landsfrau Keys.