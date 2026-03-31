Seidel scheitert bereits in Runde eins

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Bogotá die zweite Runde verpasst.
Deutsches Talent weiter in der Krise
Die 21-jährige Ella Seidel aus Hamburg übersteht auch in Südamerika nicht die erste Runde.
Die 21 Jahre alte Ella Seidel
© IMAGO/SID/Markus Ulmer
Die an Position fünf gesetzte Hamburgerin verlor gegen Anastassija Sacharowa aus Lettland glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6. Seidel hatte zuletzt auch ihr Erstrundenduell beim WTA-Turnier in Miami verloren.
Als nun einzig verbliebene Deutsche war Tatjana Maria in Südamerika zuvor ins Achtelfinale eingezogen. Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau gewann ihr Auftaktmatch gegen die Lokalmatadorin Valentina Mediorreal Arias mit 6:2, 6:1.