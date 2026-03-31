Seidel scheitert bereits in Runde eins

SID 31.03.2026 • 19:10 Uhr Die 21-jährige Ella Seidel aus Hamburg übersteht auch in Südamerika nicht die erste Runde.

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Bogotá die zweite Runde verpasst.

Die an Position fünf gesetzte Hamburgerin verlor gegen Anastassija Sacharowa aus Lettland glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6. Seidel hatte zuletzt auch ihr Erstrundenduell beim WTA-Turnier in Miami verloren.