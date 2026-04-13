Siegemund beim Heimspiel im Achtelfinale von Stuttgart

SID 13.04.2026 • 21:30 Uhr Laura Siegemund steigert sich und zeigt im zweiten Satz starke Nerven. Nun wartet beim Heimturnier eine Höchstschwierigkeit.

Laura Siegemund hat bei ihrem Heimspiel in Stuttgart nach großem Kampf das Achtelfinale erreicht.

Die 38 Jahre alte Schwäbin setzte sich in der ersten Runde des stark besetzten WTA-Turniers mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 gegen die Bulgarin Wiktorija Tomowa durch und startete erfolgreich in ihre Sandplatzsaison. Für Siegemund war es erst der vierte Sieg in diesem Jahr.

Tennis: Swiatek erwartet Siegemund

„Wenn man nicht gut spielt, muss man halt fighten. Und das habe ich gemacht und mal wieder rechtzeitig den Schalter gefunden“, sagte Siegemund. Im Achtelfinale wartet nun eine Höchstschwierigkeit: Die deutsche Nummer eins trifft auf die viermalige French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen. Diese hatte zuletzt mit Formproblemen zu kämpfen.

„Ich habe nichts zu verlieren“, sagte Siegemund. Nach der Absage der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka (Belarus) ist Swiatek neben Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) die Topfavoritin auf den Titel.

Deutsche Damen peilen Stimmungsaufheller an

Siegemund hatte 2017 in Stuttgart triumphiert und ihren größten Erfolg im Einzel gefeiert, seit 2022 aber auf einen Sieg bei dem 500er-Turnier gewartet. Gegen Tomowa kämpfte sie sich nach einem schwachen Start ins Match und zeigte im Tiebreak des zweiten Satzes nach einem 0:4-Rückstand starke Nerven. Nach einer weiteren Steigerung nutzte sie nach fast drei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball zum Sieg.