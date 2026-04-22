Tennis: Lys in Madrid schon raus

Eva Lys muss auf ihrem Weg zurück zu alter Klasse eine weitere frühe Niederlage verkraften. Die 24-Jährige, die nach einer Knieverletzung um den Anschluss an die Weltspitze kämpft, verlor beim Tennisturnier in Madrid in der ersten Runde mit 4:6, 3:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai.
Lys in Madrid schon raus
Eva Lys muss beim Tennisturnier in Madrid schon in der ersten Runde die Segel streichen. Nach ihrer Knieverletzung sucht die 24-Jährige weiter nach ihrer Form.
Nach ihrem Comeback im März war es die vierte Niederlage im fünften Match. Nur beim Hallenturnier in Stuttgart hatte Lys zuletzt ihr Auftaktspiel überstanden.
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Tennis: Nur noch Siegemund in Madrid dabei
Vor der Hamburgerin war bereits Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Madrid ausgeschieden. Aus deutscher Sicht ist damit nur noch Laura Siegemund (Metzingen) im Turnier.
Die deutsche Nummer eins trifft nach ihrem Auftaktsieg in der zweiten Runde auf die frühere French-Open- und Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien.