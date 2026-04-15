Tennis: Deutsche Hoffnung verpasst Achtelfinale

Tennisspielerin Noma Noha Akugue muss weiter auf ihren Durchbruch auf WTA-Ebene warten.
Enttäuschung für deutsche Hoffnung
Die 22-Jährige unterlag in der ersten Runde des stark besetzten Sandplatzturniers in Stuttgart der US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 2:6 und erlebte innerhalb weniger Tage die zweite Enttäuschung: Erst am Samstag war sie trotz guter Auftritte mit dem deutschen Billie-Jean-King-Cup-Team in Portugal in die Drittklassigkeit abgestürzt.
Tennis: Zwei Deutsche noch im Rennen
Beim 500er-Turnier in Stuttgart war die Weltranglisten-195. dank einer Wildcard dabei. Noha Akugue, die 2023 sensationell ins Finale am Hamburger Rothenbaum eingezogen war, ist üblicherweise auf der Challenger- oder ITF-Tour unterwegs. Gegen Parks hielt sie vor allem im ersten Satz gut dagegen, machte in den entscheidenden Momenten aber zu viele Fehler.
Damit erreichten nur zwei von fünf deutschen Spielerinnen das Achtelfinale. Laura Siegemund trifft am Abend auf die viermalige French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen, Hoffnungsträgerin Eva Lys bekommt es mit Elina Switolina aus der Ukraine zu tun.