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Tennis: Deutsche Hoffnung verpasst Achtelfinale

Enttäuschung für deutsche Hoffnung

Noma Noha Akugue durfte in Stuttgart mit einer Wildcard ran - kann ihre Chance aber nicht nutzen.
Eva Lys feiert beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart ein Comeback-Sieg gegen ihre Freundin Paula Badosa und wird hinterher emotional.
SID
Noma Noha Akugue durfte in Stuttgart mit einer Wildcard ran - kann ihre Chance aber nicht nutzen.

Tennisspielerin Noma Noha Akugue muss weiter auf ihren Durchbruch auf WTA-Ebene warten.

Die 22-Jährige unterlag in der ersten Runde des stark besetzten Sandplatzturniers in Stuttgart der US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 2:6 und erlebte innerhalb weniger Tage die zweite Enttäuschung: Erst am Samstag war sie trotz guter Auftritte mit dem deutschen Billie-Jean-King-Cup-Team in Portugal in die Drittklassigkeit abgestürzt.

Tennis: Zwei Deutsche noch im Rennen

Beim 500er-Turnier in Stuttgart war die Weltranglisten-195. dank einer Wildcard dabei. Noha Akugue, die 2023 sensationell ins Finale am Hamburger Rothenbaum eingezogen war, ist üblicherweise auf der Challenger- oder ITF-Tour unterwegs. Gegen Parks hielt sie vor allem im ersten Satz gut dagegen, machte in den entscheidenden Momenten aber zu viele Fehler.

Damit erreichten nur zwei von fünf deutschen Spielerinnen das Achtelfinale. Laura Siegemund trifft am Abend auf die viermalige French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen, Hoffnungsträgerin Eva Lys bekommt es mit Elina Switolina aus der Ukraine zu tun.

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