Tennis: Deutsche Hoffnung verpasst Achtelfinale

SID 15.04.2026 • 15:31 Uhr Noma Noha Akugue durfte in Stuttgart mit einer Wildcard ran - kann ihre Chance aber nicht nutzen.

Tennisspielerin Noma Noha Akugue muss weiter auf ihren Durchbruch auf WTA-Ebene warten.

Die 22-Jährige unterlag in der ersten Runde des stark besetzten Sandplatzturniers in Stuttgart der US-Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 2:6 und erlebte innerhalb weniger Tage die zweite Enttäuschung: Erst am Samstag war sie trotz guter Auftritte mit dem deutschen Billie-Jean-King-Cup-Team in Portugal in die Drittklassigkeit abgestürzt.

Tennis: Zwei Deutsche noch im Rennen

Beim 500er-Turnier in Stuttgart war die Weltranglisten-195. dank einer Wildcard dabei. Noha Akugue, die 2023 sensationell ins Finale am Hamburger Rothenbaum eingezogen war, ist üblicherweise auf der Challenger- oder ITF-Tour unterwegs. Gegen Parks hielt sie vor allem im ersten Satz gut dagegen, machte in den entscheidenden Momenten aber zu viele Fehler.