Berlin: Williams unterliegt bei ihrem Auftritt im Doppel

Serena Williams ließ sich das kurze Bad in der Menge trotz der glatten Niederlage nicht nehmen: Vor den Augen ihrer beiden Kinder musste die Tennis-Legende die erste Niederlage seit ihrem Comeback hinnehmen – und verabschiedete sich trotzdem gebührend von den Berliner Fans.
Erste Williams-Niederlage nach Comeback
Vor ihrer Wimbledon-Rückkehr an der Seite ihrer Schwester Venus Williams unterlag sie bei den Berlin Tennis Open gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Karolina Muchova (Tschechien) dem Duo Giuliana Olmos (Mexiko) und Erin Routliffe (Neuseeland) mit 4:6, 4:6.
Im Steffi-Graf-Stadion zeigte Williams neben kräftigen und wirkungsvollen Grundschlägen auch immer wieder Schwächen. Vor allem der erste Aufschlag kam häufig nicht, zudem wirkten ihre Beine zu Beginn noch etwas schwer.
Auch war zu erkennen, dass Williams und Muchova – insbesondere im Vergleich zu den eingespielten Doppel-Spezialistinnen Olmos und Routliffe – noch nicht optimal aufeinander abgestimmt waren. Der erste Satz ging folgerichtig verloren.
Wimbledon: Williams-Schwestern zusammen im Doppel am Start
Der Kampfgeist der 43-Jährigen war jedoch wie in vergangenen Tagen groß. Nach einem missglückten Schlag sprang die US-Amerikanerin verärgert auf der Stelle auf und ab, immer wieder pushte sie sich und ihre Partnerin mit einem energischen „Let’s go“. Für zusätzliche Unterstützung sorgten ihre achtjährige Tochter Olympia und die zweijährige Adira River, die ihre Mutter immer wieder anfeuerten.
Doch auch das half nicht. Williams und Muchova kassierten auch im zweiten Satz ein frühes Break und konnten den Rückstand nicht mehr aufholen. Im Einzel tritt Williams in Berlin nicht an und kann sich somit nun voll und ganz auf ihre Rückkehr auf den „heiligen Rasen“ von Wimbledon vorbereiten.
Wenige Stunden vor dem Match in Berlin hatte der Wimbledon-Veranstalter bekanntgegeben, dass Serena und Venus Williams eine Wildcard für den Doppel-Wettbewerb des Grand Slams (ab 29. Juni) erhalten. Zuletzt war Serena Williams 2022 an der Church Road angetreten. Wenige Monate später beendete die 23-malige Grand-Slam-Siegerin nach den US Open ihre Karriere.