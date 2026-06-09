Tennis: Maria zaubert wieder auf Rasen - ein Aspekt sorgt für Unmut

SID 09.06.2026 • 18:44 Uhr Titelverteidigerin Tatjana Maria steht beim WTA-Turnier in London im Achtelfinale. Dort wartet nun aber die topgesetzte Spielerin auf die Deutsche. Ein Aspekt sorgt für Unmut.

Titelverteidigerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im Londoner Queen’s Club den nächsten Anlauf gestartet. In der ersten Runde des Rasenklassikers zeigte die 38-Jährige abermals eine starke Leistung und schlug die Griechin Maria Sakkari mit 6:3, 6:3.

Ein Jahr nach ihrem Überraschungserfolg im Stadtteil West Kensington wartet auf Maria nun aber eine extrem schwierige Aufgabe.

WTA in London: Maria muss gegen Rybakina ran

Im Achtelfinale am Mittwoch heißt ihre Gegnerin Jelena Rybakina. Die Weltranglistenzweite aus Kasachstan gewann Anfang des Jahres die Australian Open und ist in London an Position eins gesetzt.

Im Vorjahr musste sie sich der Rasenexpertin Maria allerdings überraschend in zwei Sätzen geschlagen geben. „Ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Unterstützung war so fantastisch“, sagte Maria: „Ich bin happy, wieder auf Rasen spielen zu können.“

Im Vorjahr hatte Maria im Alter von 37 Jahren als Qualifikantin im Queen’s Club sensationell den größten Titel ihrer Karriere gefeiert. Dennoch musste sie auch in diesem Jahr durch die Qualifikation, da die Veranstalter darauf verzichteten, der Weltranglisten-52. eine Wildcard zu erteilen.

Veranstalter verzichtete auf Wildcard – Marias Ehemann übt Kritik

„Es ist traurig, die Realität ist, dass sie uns nicht helfen“, hatte Charles-Édouard Maria, Ehemann und Trainer der deutschen Tennisspielerin, in der britischen Zeitung Telegraph geklagt. Maria aber kämpfte sich dennoch mit zwei Siegen bis ins Hauptfeld vor.

Für die zweifache Mutter aus Bad Saulgau, die 2022 bis ins Halbfinale von Wimbledon vorstieß, geht es in der Rasensaison um viel. Sie braucht gute Ergebnisse, um in der Weltrangliste nicht abzurutschen.

Auch Siegemund im Achtelfinale

Laura Siegemund hatte sich kurz vor dem Ende von Marias Partie gegen Sakkari als erste Deutsche für das Achtelfinale qualifiziert. Sie schlug die Britin Francesca Jones nach einer konzentrierten Leistung mit 6:2, 6:3. Nun wartet mit der an Position zwei gesetzten Amanda Anisimova (USA) aber auch auf Siegemund eine absolute Topspielerin.