Tennis: Erfolgserlebnis für Lys

Tennisspielerin Eva Lys ist beim Heimturnier erfolgreich in die Rasensaison gestartet. In der ersten Runde der Berlin Tennis Open setzte sich die Hamburgerin am Dienstag gegen die Polin Magdalena Frech mit 7:6 (9:7), 6:3 durch und zog damit ins Achtelfinale ein.
Erfolgserlebnis für Lys
Für das Turnier hatte Lys eine Wildcard des Veranstalters erhalten. Nun trifft Lys auf die an Nummer sechs gesetzte Ukrainerin Elina Switolina oder Anna Kalinskaja aus Russland.
Nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den French Open hatte Lys noch bittere Tränen der Enttäuschung vergossen. Anschließend machte sie öffentlich, dass eine Rheuma-Erkrankung ihr „immer wieder Rückenprobleme“ bereite, die sie „die letzten Wochen mitgeschleppt“ habe. Davon war in Berlin jedoch nichts mehr zu sehen.
Tennis: Lys ist in der Weltrangliste abgerutscht
Im umkämpften ersten Durchgang vergab Lys zunächst drei Satzbälle, behielt im Tiebreak aber die Nerven und gewann diesen durch einen Netzroller. Die 24-Jährige wirkte deutlich positiver als zuletzt in Paris, ballte immer wieder die Faust und genoss sichtlich die Unterstützung des heimischen Publikums.
Nach einem Problem mit ihren Schnürsenkeln, die die Stuhlschiedsrichterin schließlich entwirren musste, ließ die einzige deutsche Teilnehmerin im Hauptfeld ihrer Gegnerin im zweiten Satz kaum noch Chancen und brachte den Sieg souverän nach Hause.
Lys war zuletzt auf Platz 79 der Weltrangliste abgerutscht und benötigt nach ihrer verletzungsbedingten Pause zu Beginn des Jahres sowie dem frühen Aus in Roland Garros dringend wieder Punkte.
Das Turnier in Berlin gilt als eines der bedeutendsten Vorbereitungsturniere für Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli).