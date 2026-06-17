Tennis: Williams fiebert Wimbledon entgegen

SID 17.06.2026 • 07:38 Uhr Auch eine Teilnahme im Einzel schließt Williams nicht mehr kategorisch aus.

Tennis-Legende Serena Williams blickt voller Vorfreude auf das Doppel mit ihrer Schwester Venus in Wimbledon. Die Idee dazu stammte allerdings nicht von ihr selbst, wie sie verriet: „Meine Tochter Olympia hat mir gesagt, ich solle in Wimbledon mit Venus spielen. Sie ist sehr ernsthaft und weise, also habe ich gesagt: ‚Okay, Olympia, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen.'“ Und schob hinterher: „Ich glaube, das wird Spaß machen.“

Wenige Stunden vor ihrem Match in Berlin hatte der Wimbledon-Veranstalter bekannt gegeben, dass Serena (44) und Venus Williams (45) eine Wildcard für den Doppel-Wettbewerb des Grand Slams (ab 29. Juni) erhalten.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wimbledon: Tritt Williams auch im Einzel an?

Auf die Frage, ob sie sich auch um die noch verbliebene Wildcard für das Einzel bemühen würde, reagierte Williams ausweichend. „Oh mein Gott, es gibt noch eine?“, sagte sie lachend und fragte anschließend den Journalisten, der die Frage gestellt hatte: „Würdest du wollen, dass ich sie nehme?“ Als dieser bejahte, nickte sie und entgegnete: „Ja, das ist wirklich die Frage der Stunde.“

Immerhin klang diese Aussage nicht mehr ganz so kategorisch wie noch vor einer Woche in London. „Im Moment ist es ein Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich noch etwas mehr trainieren muss, wenn ich im Einzel spielen will“, hatte sie vor ihrem Auftaktmatch im Queen’s Club erklärt. „Wir werden sehen, ob ich es schaffe.“