Wimbledon-Finalistin: Ihre Leidensgeschichte geht weiter

Während sich andere Tennis-Stars nach einem gelungenen Wimbledon-Turnier ein paar Tage Erholung oder auch einen kurzen Urlaub gönnen, sieht der Alltag von Karolina Muchova wieder einmal anders aus.
Ihre Leidensgeschichte geht weiter
Für die Wimbledon-Finalistin, die vor knapp einer Woche in drei Sätzen ihrer Landsfrau Linda Noskova unterlag, ging es nämlich erstmal in ein Krankenhaus, um sich dort laut eigener Aussage einer „kleinen Operation“ zu unterziehen.
Was genau hinter dieser Operation steckte, verriet die Tschechin nicht. Muchova postete auf Instagram lediglich ein Video, welches zeigt, wie aus ihrer ursprünglichen Vorstellung von Urlaub am Ende doch wieder ein Aufenthalt im Krankenhaus wurde.
Muchova hat eine lange Verletzungshistorie
Als Musik wählte sie passenderweise „Oops!…I Did It Again“ von Britney Spears, schließlich ist dies für die 29-Jährige nur ein weiteres Kapitel in einer langen Verletzungshistorie.
Speziell ihr Handgelenk machte der Weltranglistensechsten in den vergangenen Jahren häufiger Probleme und erforderte im Jahr 2024 eine Operation, die sie für längere Zeit außer Gefecht setzte. Auch im vergangenen Jahr plagten sie noch Probleme damit.
Diesmal soll Muchova laut eigener Aussage nur wenige Wochen ausfallen, weshalb sie das WTA-Turnier in Montreal (1. bis 13. August) bereits absagen musste.
Sie hofft jedoch rechtzeitig vor den US Open (31. August bis 13. September) wieder zurückkehren zu können und im Idealfall das kurz zuvor stattfindende Cincinnati als Vorbereitungsturnier dafür zu nutzen. In den vergangenen drei Jahren stand sie in New York zweimal im Halbfinale.