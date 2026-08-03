Nach vier Jahren: Serena und Venus Williams zurück im Doppel

SID 03.08.2026 • 20:21 Uhr Die Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams treten beim Cincinnati Masters gemeinsam an. Das Hartplatzturnier gilt als wichtiger Test vor den US Open.

Die Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams schlagen beim Cincinnati Masters erstmals seit fast vier Jahren wieder gemeinsam im Doppel auf. Die Veranstalter des Hartplatzturniers vergaben an die Schwestern eine Wildcard für das Hauptfeld.

Für Venus Williams ist zudem ein Start im Einzel vorgesehen. Das Turnier vom 8. bis 23. August gilt als einer der großen Härtetests vor den US Open.

Williams-Schwerstern zählen zu erfolgreichsten Doppeln der Geschichte

Serena (44) und Venus Williams (46) zählen zu den erfolgreichsten Doppelpaarungen der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen. Ihr bislang letzter gemeinsamer Doppelauftritt datiert von den US Open 2022.

Serena Williams hatte erst vor Kurzem in Wimbledon nach rund vierjähriger Pause ihr vielbeachtetes Comeback im Einzel gegeben, vorab war sie im Londoner Queens Club und in Berlin im Doppel aufgetreten.