Tennis: Williams-Schwestern verpassen spektakulären Sieg

Die Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams haben ihr erstes gemeinsames Match seit vier Jahren auf der WTA-Tour verloren. Die US-Schwestern mussten sich bei ihrem mit Spannung erwarteten Doppel-Comeback beim Turnier in Cincinnati ihrer Landsfrau Peyton Stearns und der Ukrainerin Marta Kostjuk mit 2:6, 6:1, 8:10 geschlagen geben.
Williams-Schwestern feiern Comeback
„Es hat Spaß gemacht und war etwas Besonderes. Wir haben ein bisschen Rost abgeschüttelt“, sagte Serena Williams, die kurz vor Wimbledon ihr vielbeachtetes Einzel-Comeback gegeben hatte: „Ich bin nicht hierhergekommen, um dieses Turnier zu gewinnen. Es geht darum, Spaß zu haben, ich wollte mein Bestes geben.“
Auch bei den anstehenden US Open (30. August bis 13. September) wollen die Schwestern gemeinsam antreten.
Williams-Schwestern wollen auch bei US Open antreten
Serena (44) und Venus Williams (46) zählen zu den erfolgreichsten Doppelpaarungen der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen.
Ihr bislang letzter gemeinsamer Doppelauftritt datiert von den US Open 2022. Für das Hartplatz-Turnier in Ohio erhielt das Duo eine Wildcard.
Venus Williams hatte in Cincinnati auch im Einzel aufgeschlagen, zum Auftakt aber klar gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango verloren.