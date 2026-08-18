Tennis: Williams-Schwestern verpassen spektakulären Sieg

SID 18.08.2026 • 06:22 Uhr Serena und Venus Williams stehen erstmals seit langer Zeit wieder gemeinsam auf dem Tenniscourt. Einen Erfolg verzeichnen können sie nicht.

Die Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams haben ihr erstes gemeinsames Match seit vier Jahren auf der WTA-Tour verloren. Die US-Schwestern mussten sich bei ihrem mit Spannung erwarteten Doppel-Comeback beim Turnier in Cincinnati ihrer Landsfrau Peyton Stearns und der Ukrainerin Marta Kostjuk mit 2:6, 6:1, 8:10 geschlagen geben.

„Es hat Spaß gemacht und war etwas Besonderes. Wir haben ein bisschen Rost abgeschüttelt“, sagte Serena Williams, die kurz vor Wimbledon ihr vielbeachtetes Einzel-Comeback gegeben hatte: „Ich bin nicht hierhergekommen, um dieses Turnier zu gewinnen. Es geht darum, Spaß zu haben, ich wollte mein Bestes geben.“

Auch bei den anstehenden US Open (30. August bis 13. September) wollen die Schwestern gemeinsam antreten.

Williams-Schwestern wollen auch bei US Open antreten

Serena (44) und Venus Williams (46) zählen zu den erfolgreichsten Doppelpaarungen der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen.

Ihr bislang letzter gemeinsamer Doppelauftritt datiert von den US Open 2022. Für das Hartplatz-Turnier in Ohio erhielt das Duo eine Wildcard.