Deutscher Tischtennis-Verband: Claudia Herweg zur Präsidentin gewählt

"Wir müssen in mehreren Bereichen besser werden, und dazu müssen wir geschlossen agieren", sagte Herweg in ihrer Rede: "Landesverbände und DTTB Hand in Hand, dann werden wir zusammen sehr gute Ergebnisse für Tischtennis in Deutschland erzielen." Ihren bisherigen Hauptberuf bei der ITTF wird Herweg aufgeben.